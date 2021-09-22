Идеальный ребёнок – Личное мнение

Мать пермского убийцы заговорила.



Фото: Соцсети

В её словах о сыне — непроходимая тупость бабы, которая боится смотреть правде в глаза.

Цитирую:

Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было.



Идеальный ребёнок, да.

Именно таким хотела видеть его неумная мамаша: идеальным. И хотела, и видела.

Её — эту сознательно ослепившую себя мать — иллюзии завели слишком далеко: за черту невозврата. Вас иллюзии заводят туда, откуда вы пока ещё возвращаетесь.

Возвращаетесь в ЗАГС за свидетельством о разводе с мужчиной, в идеальности которого вы до последнего пытались убедить себя, родственников, знакомых и весь честной свет Инстаграма, параллельно снося от него оскорбления, а, возможно, и тумаки.

Возвращаетесь (или хотя бы пытаетесь вернуться) к нормальному весу после того, как годами убеждали себя в том, что 65 килограммов при росте 165 — это идеальный вес для женщины 30 лет.

Возвращаетесь в мой блог за правдой о себе, от которой вы поначалу бежите, попутно обзывая меня последними словами.

Когда я вам говорю, что вы спускаете в унитаз свою одну-единственную, драгоценную-предрагоценнную жизнь, вы орёте, что у меня нет детей. Логика? Её нет, но она вам и не нужна.

Всё что вам нужно — это покрепче уцепиться за собственные иллюзии и держаться за них до последнего.

Вы думаете, эта мамаша откажется от иллюзий о собственном сыне даже после того, как он убил шестерых? Уверена, что нет. Она найдёт виноватого в том, что её «идеальный ребёнок» оступился.

Точно так же, как одна тётка, пока её не бросили, находила виноватых в том, что муж засматривается на красивых девок. Виноваты эскортницы.

Точно так же, как вы отстаиваете свои иллюзии: это — не у вас иллюзии, не у вас мужья — хамы, а дети — разбалованные барчуки, а я — злая. Не так ли?

К чему это я? Ах, да: расскажите об иллюзии, расстаться с которой вам — особенно страшно. Чего именно боитесь?

Я вас слушаю очень внимательно.

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