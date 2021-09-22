Мнение: Награды для пермских сотрудников ДПС
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Пермские ДПСники, которые первыми прибыли на место стрельбы в ПГУ и обеспечили нейтрализацию утырка с дробовиком, получили государственные награды.
Младший лейтенант Калинин награжден Орденом Мужества. Его коллега – медалью за отличие в охране общественного порядка.
На сайте Кремля появился текст соответствующего указа.
По Министерству внутренних дел Российской Федерации
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
КАЛИНИНА Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»
МАКАРОВА Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции.
http://kremlin.ru/events/president/news/66744 – цинк
Все заслужено и по делу.
PS. Утырку, которого подстрелил Калинин вчера ампутировали часть ноги. Пока лежит в тяжелом состоянии в больнице.
Общее число пострадавших в результате стрельбы 20 сентября составило 43 человека, включая 6 погибших и самого убийцу.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет