 

Мнение: Награды для пермских сотрудников ДПС

22.09.2021, 20:40, Разное
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Пермские ДПСники, которые первыми прибыли на место стрельбы в ПГУ и обеспечили нейтрализацию утырка с дробовиком, получили государственные награды.
Младший лейтенант Калинин награжден Орденом Мужества. Его коллега – медалью за отличие в охране общественного порядка.

На сайте Кремля появился текст соответствующего указа.

По Министерству внутренних дел Российской Федерации

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
КАЛИНИНА Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»
МАКАРОВА Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции.

http://kremlin.ru/events/president/news/66744 – цинк

Все заслужено и по делу.

PS. Утырку, которого подстрелил Калинин вчера ампутировали часть ноги. Пока лежит в тяжелом состоянии в больнице.
Общее число пострадавших в результате стрельбы 20 сентября составило 43 человека, включая 6 погибших и самого убийцу.

Источник: Colonel Cassad



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