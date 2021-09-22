 

Песков заявил, что РФ “категорически не согласна” с заявлениями Эрдогана о непризнании Турцией незаконной аннексии Крыма

22.09.2021, 20:36, Новости дня
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По словам Пескова, в Кремле “сожалеют, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в РФ”. Он заявил, что в РФ “предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами”.

Контекст:

Эрдоган 21 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Анкара не признает аннексию Крыма РФ и поддерживает территориальную целостность Украины.

20 сентября в МИД Турции заявили, что Анкара не признает результаты выборов в Госдуму России, которые прошли в оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Турция не признает оккупацию Крыма РФ и высказывает поддержку территориальной целостности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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