 

Кабмин одобрил выпуск облигаций на 20 млрд грн для финансирования программы ипотеки в Украине

22.09.2021, 20:36, Новости дня
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“Ресурс “Укрфінжитла” будет увеличен уже в 2021 году. Сегодня мы поддержали решение о выпуске облигаций внутреннего госзайма объемом 20 млрд грн. Средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем в рамках программы президента “Доступная ипотека”, – написал Шмыгаль.

По его словам, обеспечение украинцев доступным жильем – “приоритетный вопрос для правительства”.

8 сентября 2021 года Кабмин принял решение присоединить Государственное ипотечное учреждение к Украинской финансовой жилищной компании (“Укрфінжитло”). “После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев”, – говорил Шмыгаль.

Контекст:

Правительство Украины в январе утвердило постановление о программе “Доступная ипотека 7%”, которая предусматривает удешевление стоимости ипотечных кредитов. Запуск программы состоялся 1 марта. 

Программа предоставляет возможность гражданам с относительно невысоким уровнем дохода получить жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством, отметило Министерство финансов.

В Офисе президента Украины объяснили, что по этой программе в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья.

По данным Шмыгаля, за первые полгода работы программы “Доступная ипотека 7%” кредитов выдано на сумму более 650 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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