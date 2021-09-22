 

Германия не признает проведение Россией выборов в оккупированном Крыму

22.09.2021, 20:36, Новости дня
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“Незаконная аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Германия не признает это. Поэтому мы, конечно, не признаем и проведение выборов в аннексированном Россией Крыму”, – заявила Деммер.

Также она заявила, что выдача российских паспортов жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которая сделала возможным их участие в голосовании на российских выборах, противоречит международному праву.

По словам Деммер, федеральное правительство очень серьезно воспринимает замечания наблюдателей и российских оппозиционных политиков о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчета голосов. Она заявила, что немецкое правительство “с беспокойством” наблюдало, как Россия перед выборами усилила давление на оппозицию и общество в целом, поэтому был потерян принцип демократического участия в выборах.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия “Единая Россия” лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, “Справедливая Россия – За правду” и “Новые люди”.

Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия” Сергей Перминов заявил, что политсила получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По его словам, это 120 мандатов по списку партии и 198 – по итогам голосования на одномандатных округах. Второй по размеру, как ожидается, будет фракция КПРФ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму. 

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление №6078 “О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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