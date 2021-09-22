Зеленский на встрече со Столтенбергом заявил о необходимости четкой перспективы членства Украины в НАТО

Зеленский во время встречи отметил, что за последние два года Украина практически завершила формирование целостной системы нацбезопасности, построенной на стандартах стран Североатлантического альянса.

“Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежит в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны”, – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что Зеленский проинформировал Столтенберга о выполнении Украиной годовых нацпрограмм под эгидой комиссии Украина – НАТО. Президент выразил надежду, что страны – члены Альянса “смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ”, критерии и “маркеры”, выполнив которые, страна сможет перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

“Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен”, – написал по итогам встречи в Twitter Зеленский.

На зустрічі з @jensstoltenberg подякував за незмінну підтримку * та участь представника @NATO у саміті #КримськоїПлатформи в Києві. Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний. pic.twitter.com/Km0mnxPeVR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2021

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

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