Стало известно, какие ранения получил водитель Шефира. Фото из больницы

Иванько получил огнестрельное слепое пулевое осколочное ранение левого бедра. У него открытый многооскольчатый перелом левой бедренной кости со смещением обломков.

Позднее этот диагноз подтвердил в Facebook глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Он опубликовал фото результатов операции. Фото пуль, извлеченных из бедра раненого, показывал также глава МВД Украины Денис Монастырский.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111768991257389&id=105479078553047

Арахамия отметил, что нападавший стрелял из автомата Калашникова пулями калибра 7,62 мм одиночными выстрелами.

По информации LIGA.net, пострадавшего зовут Александр Иванько. Сам Шефир назвал его поведение геройским – водитель, будучи уже раненым, выехал из зоны обстрела, добрался до парковки и перед госпитализацией успел показать полиции, откуда стреляли.

Угрозы для жизни раненого нет, сообщил главный врач клинической больницы “Феофания” Игорь Семенив.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал, его водитель был ранен.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

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