 

Под ледником на Аляске обнаружен доисторический лес

22.09.2021, 20:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе исследования ледников на Аляске американские ученые обнаружили, что под толщей замерзшей воды находится доисторический лес.

Представители науки изучали ледник Менденхолл, который расположен в юго-восточной части полуострова. Отметим, что он постепенно тает, оголяя участки земли, которые были скрыты от человеческого взора около двух тысяч лет назад. Так, за последнее столетие граница этого ледника подвинулась примерно на три километра.

Разумеется, от доисторического леса остались только пни и оголенные стволы деревьев. Их то и обнаружили в ледяной пещере. Теперь они станут материалом для исследования древней растительности, которая была характерна в данной местности до последнего ледникового периода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Анонсированы переговоры глав МИД РФ и Белоруссии

01.05 / Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе

15.05 / Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»

23.03 / Сергей Минаев определил «говнопорог» Ксении Собчак

27.05 / Польский эксперт – Вашингтон пожертвовал своей энергетической политикой ради сближения с Россией

28.07 / Bloomberg – Белый дом запросил $1 млрд на поддержку афганцев, которые сотрудничали с США

13.07 / “Батькивщина” не будет голосовать за отставку Авакова, “Европейская солидарность” еще не определилась

22.07 / Контрразведка СБУ за полгода разоблачила три агентурные сети и задержада 18 агентов спецслужб РФ

04.09 / Главный оппонент Меркель хочет заморозить строительство “Северного потока – 2”

14.07 / Эксперт объяснил, почему золото для РФ стало доходнее газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика