Под ледником на Аляске обнаружен доисторический лес

В ходе исследования ледников на Аляске американские ученые обнаружили, что под толщей замерзшей воды находится доисторический лес.

Представители науки изучали ледник Менденхолл, который расположен в юго-восточной части полуострова. Отметим, что он постепенно тает, оголяя участки земли, которые были скрыты от человеческого взора около двух тысяч лет назад. Так, за последнее столетие граница этого ледника подвинулась примерно на три километра.

Разумеется, от доисторического леса остались только пни и оголенные стволы деревьев. Их то и обнаружили в ледяной пещере. Теперь они станут материалом для исследования древней растительности, которая была характерна в данной местности до последнего ледникового периода.