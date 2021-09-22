Видео: Кто покусился на Шефира

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом. Водитель ранен, сам Шефир, которого называют «правой рукой» и «бухгалтером» Зеленского, не пострадал. Власти уже заявили о «российском следе», а сам Зеленский пообещал срочно вылететь в Киев из США. Очевидно, он воспользуется «делом Шефира» так же, как Сталин «делом Кирова».

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