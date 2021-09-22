 

Видео: Кто покусился на Шефира

22.09.2021, 20:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАвтомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом. Водитель ранен, сам Шефир, которого называют «правой рукой» и «бухгалтером» Зеленского, не пострадал. Власти уже заявили о «российском следе», а сам Зеленский пообещал срочно вылететь в Киев из США. Очевидно, он воспользуется «делом Шефира» так же, как Сталин «делом Кирова».

Теги: 

Украина
,
Иосиф Сталин
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / В Колумбии митингующие против роста налогов громят банки и магазины

02.07 / Приговор Полу Уилану вступил в силу

04.07 / Группа исследователей взялась разгадать тайну пирамиды Хеопса

06.04 / В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400

04.08 / Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

09.04 / Производители напомнили о том, как правильно заряжать смартфоны

08.09 / Вести – Украина вряд ли получит статус основного союзника США вне НАТО

09.08 / Зеленскому на военных учениях показали украинское и зарубежное оружие

10.08 / Минэнерго спрогнозировало позицию РФ на нефтяном рынке до 2040 года

05.07 / Motorola презентовала смартфон Motorola One Fusion за 250 $

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика