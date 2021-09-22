 

На базе ООН создали фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями

22.09.2021, 20:17, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН создан целевой фонд по активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями и улучшению психического здоровья людей, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на встрече на площадке ООН.

«Расширение борьбы с неинфекционными заболеваниями невозможно без выделения соответствующих средств», – приводит его слова ТАСС.

Глава ВОЗ подчеркнул, что страны мира должны «на государственном уровне увеличить выделение средств» на предотвращение и контроль над неинфекционными заболеваниями и улучшение психического здоровья людей.

«Ключевое значение имеет также поддержка со стороны мирового сообщества. В связи с этим я с радостью объявляю о том, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН учредили Целевой фонд с участием многих партнеров, который будет нацелен на активизацию действий стран по борьбе с неинфекционными заболеваниями и укрепление психического здоровья людей», – подчеркнул Гебрейесус.  

Он также призвал «все развитые страны поддержать этот целевой фонд». По его словам, руководство фондом будет осуществляться на уровне стран. Он будет преследовать принципы «справедливости и коллективного подхода» для борьбы с указанными проблемами.

Ранее страны Содружества Независимых Государств обсудили сотрудничество по биологической безопасности на заседании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.



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