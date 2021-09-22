Терапевт Тимур Асанов назвал безопасную для здоровья норму употребления яблок
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Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов назвал безопасную для здоровья человека норму употребления яблок. Чтобы не навредить, достаточно съедать не больше двух штук ежедневно в сыром виде.
Идеальным для организма будет одно яблоко в сутки, которое позволит получить достаточное количество витаминов и аскорбиновой кислоты. В этом случае не следует разрезать яблоко и очищать его от кожуры, а нужно хорошо промыть. Косточки, согласно заявлению Асанова, тоже не представляют особой угрозы и богаты йодом и витамином B17. Несмотря на это, следует очень внимательно подходить к норме и, по возможности, не употреблять больше двух яблок ежедневно. В противном случае в теле развиваются воспалительные процессы, затрагивающие как желудок, так и желчный пузырь. Не исключено развитие гастрита.
К яблокам следует подходить с особой осторожностью людям с нарушением процессов желудочно-кишечного тракта. Самыми безопасными в этом случае являются запечённые яблоки. Также абсолютно всем, кто употребил лакомство в сыром виде, нужно прополоскать рот холодной водой, так как кислота плода негативно сказывается на зубной эмали и может привести к неприятным последствиям.
Источник: radio1.news
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