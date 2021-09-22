На Урале ученые разработали эффективную батарею для электромобилей

На Урале учёные из Института высокотемпературной электрохимии отделения РАН и Уральского федерального университета разработали более эффективную батарею для электромобилей. Технология позволит в будущем создавать лучшие решения для транспортных средств.

Основой для новой батареи станут твердотельные накопители на основе широко используемого лития. Важным отличием станет добавление тонкой прослойки алюминия, который позволяет минимизировать высокое сопротивление и шероховатости батареи. В ходе эксперимента учёные наносили слой в 10, 50 и 150 нанометров и проверяли эффективность зарядки и увеличение максимального объёма электроэнергии. Оказалось, что самый большой слой оказался наиболее перспективным. Он также обеспечил более плотное соприкосновение анода и катода, позволил создать более стабильную границу в температурном режиме и смог слиться с литием. В течение последующих двух суток работы нового аккумулятора алюминий полностью слился с литием, образовав совершенно новый и более стабильный сплав.

Новая технология позволяет пересмотреть процесс создания батарей высокой ёмкости и эффективности. Она идеально подойдёт для будущих электромобилей, так как позволит существенно увеличить время работы транспортного средства на одном заряде, а также снизить время ожидания до полной зарядки батареи. Немаловажным критерием является и экономичность новой разработки, так как процесс создания не отличается от производства обычной литиевой батареи из-за доступности алюминия.

Источник: naked-science.ru