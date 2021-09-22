 

На Урале ученые разработали эффективную батарею для электромобилей

22.09.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Урале учёные из Института высокотемпературной электрохимии отделения РАН и Уральского федерального университета разработали более эффективную батарею для электромобилей. Технология позволит в будущем создавать лучшие решения для транспортных средств.
Основой для новой батареи станут твердотельные накопители на основе широко используемого лития. Важным отличием станет добавление тонкой прослойки алюминия, который позволяет минимизировать высокое сопротивление и шероховатости батареи. В ходе эксперимента учёные наносили слой в 10, 50 и 150 нанометров и проверяли эффективность зарядки и увеличение максимального объёма электроэнергии. Оказалось, что самый большой слой оказался наиболее перспективным. Он также обеспечил более плотное соприкосновение анода и катода, позволил создать более стабильную границу в температурном режиме и смог слиться с литием. В течение последующих двух суток работы нового аккумулятора алюминий полностью слился с литием, образовав совершенно новый и более стабильный сплав.

Новая технология позволяет пересмотреть процесс создания батарей высокой ёмкости и эффективности. Она идеально подойдёт для будущих электромобилей, так как позволит существенно увеличить время работы транспортного средства на одном заряде, а также снизить время ожидания до полной зарядки батареи. Немаловажным критерием является и экономичность новой разработки, так как процесс создания не отличается от производства обычной литиевой батареи из-за доступности алюминия.

Источник: naked-science.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / Украины вызвала своего посла из Минска на фоне обострения ситуации в Беларуси

14.04 / Ольга Бузова стала членом жюри КВН

11.01 / Мнение: Из жизни жаб и гадюк

22.08 / В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

14.11 / «Полный рок-н-ролл!»: Лолита Милявская изменила стрижку в день своего рождения

26.08 / Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты

01.12 / У женщин выше риск смерти и сердечной недостаточности после инфаркта

22.08 / “Это красиво, изящно”: Лада Дэнс на карантине освоила танцы на пилоне

26.11 / Назвагы напитки, которые обязательно должны быть в рационе

06.09 / Мнение: «В основном мирный протест», гендерно-нейтральные награды и смерть американского оппозиционера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика