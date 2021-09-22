 

В Кремле оценили скандальное заявление Эрдогана по Крыму

22.09.2021, 20:08, Разное
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Президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз продемонстрировал, чего стоят союзнические отношения с Турцией. После отказа признавать российские выборы на территории Крымского полуострова Анкара пошла дальше. Турецкий лидер, сделав реверанс в сторону Украины, отказался признавать Крым субъектом России. Однако, на скандальное заявление последовал ответ из Кремля.

Выступая на очередной сессии Генассамблеи ООН, глава Турции заявил об “аннексии” Крыма со стороны России. Он поддержал территориальную целостность Незалежной. В Кремле оценили заявление Эрдогана по Крыму.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Турции. Официальный представитель Кремля сообщил журналистам, что Москва сожалеет о подробного рода высказываниях Эрдогана.

Также Песков обратил внимание, что сейчас идет подготовка к визиту президента Турции в Россию. Он подчеркнул, что в Кремле знают о позиции Анкары по Крыму, однако российские власти категорически не согласны с точкой зрения Эрдогана.

Напомним, ранее внешнеполитическое ведомство Турции выступило с заявлением об отказе признавать проведенные на территории Крыма выборы в Государственную Думу РФ. Как сообщали “Дни.ру”, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские власти не приемлют такие заявления. Кроме того, в МИД РФ обещали сделать соответствующие выводы.



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