Мнение: Подростки

Несколько писем за последний месяц мне пришли на тему депрессии подростков и даже суицидов.

В большинстве этих писем упоминается увлеченность детей аниме.

Одно письмо – матери о суициде дочери. Это письмо я опубликую сегодня.

Но хочу сначала написать вводный пост.

Что такое подросток?

Подростковый возраст – это переходный период от детского к взрослому.

Это самый сложный период в жизни людей.

Этот период сопровождается быстрыми, резкими, кардинальными изменениями организма.

Ни в какие другие периоды люди не могут всерьез жаловаться на “гормоны”, но подростковый период – это самый настоящий гормональный бунт, без кавычек и преувеличений.

Нервная система находится под влиянием быстрых, резких, кардинальных изменений.

Начиная с 12 лет и заканчивая примерно 16 ребенок превращается в половозрелого человека.

Ведущей деятельностью в этот период (по Эльконину и другим) является общение.

До этого – игра, позже – учебная и профессиональная деятельность. А в этот период – общение.

Если человек не может нормально приспособиться к ведущей деятельности, он ощущает себя отщепенцем, изгоем, живым мертвецом.

Сложность подросткового периода, помимо гормональной бури, заключается в том, что значимость общения преувеличивается в десятки раз, по сравнению со взрослым возрастом, и это социально-биологический феномен, то есть на него почти не влияет воспитание.

Какие бы умные речи вы ни толкали своим детям о независимости и индивидуальности, но пока они подростки, они хотят одобрения сверстников, они внушаемы и пластичны для своей референтной группы, они готовы объявить родителей врагами, если те мешают им самоутверждаться в своем коллективе.

Общение – ведущая деятельность в подростковый период. Это такая же инстинктивная программа как желание хватать предметы у полугодовалого ребенка и стремление ходить у годовалого.

Л. Выготский писал в “Педологии подростка”:

“Биологический смысл явлений, сопровождающих созревание, выражается в том, что индивид вырывается из состояния покоя и испытывает “влечение к дополнению”. Эти явления создают у индивида потребность в дополнении, делают его беспокойным в своем одиночестве, и это “стремление к дополнению”, “стремление к другому” составляет смысл созревания”.

Но не любым “другим” хочет дополнить себя подросток, а подобными себе другими, ровесниками.

Таким образом он формирует свою идентичность.

Все, что вы можете, как родители, в этот период, а лучше заранее, это направить тягу подростка к сверстникам в конструктивное русло.

Не препятствовать социально-биологическому инстинкту, не вставать на пути “влечения к дополнению”, чтобы этот мощный поток не поломал на своем пути вас и вашего ребенка, а постараться направить его в конструктивное русло.

У родителей в этот период две крайности, штурманство, то есть гиперответственность, и безответственность.

Штурманство заключается в том, что родители в рукопашную идут бороться с инстинктом и хотят заставить ребенка ориентироваться на себя, родителя, а не на сверстников, слушаться и брать пример с себя, а не с лидеров своего коллектива. Это – главная причина конфликтов подростков с родителями. Отсюда стремление подростков хаять все родительское, противопоставлять свое поколение старшему. Слишком сильно в этом возрасте стремление нравиться “своим”, то есть коллективу сверстников.

Другая крайность – безответственность родителей, она заключается в том, что они пускают все на самотек, считая, что подросток “уже большой” и может сам выбирать, чем увлекаться и с кем общаться.

Крайности часто чередуются. Устал родитель штурманить и конфликтовать, становится безответственным, потом обратно.

Безответственные родители считают, что любой родительский контроль – это гиперконтроль.

Но гипер – это лишний контроль, а подросток – это не взрослый человек. Ему контроль необходим.

Это очень уязвимый, морально неустойчивый, внушаемый и слабый юный человек.

Карл Гроос, психолог, которому принадлежит первая значительная работа по исследованию подросткового возраста в начале 20-го века, считал, что подросток – это во многом регресс к более раннему уровню. Так выглядит подростковая неустойчивость и психологическая слабость, подверженность влиянию и стрессу.

Если родители бросают подростка на произвол судьбы в этом возрасте, заботясь только о материальной стороне его жизни, они рискуют его потерять, физически или нравственно.

Часто родители думают, что надо следить за “звоночками” и бить тревогу, если подросток перестает есть, нормально учиться, выглядит подавленным.

Однако, в это время бывает уже поздно, подросток уже находится в депрессивной капсуле, не хочет контактировать с родителем и закрывается от него. А закрывается – это значит может изображать фальшивую веселость, уверять, что все хорошо, лишь бы от него отвязались.

Следить лучше не за “звоночками”, а за тем, чем увлечен ваш ребенок, пока у него еще все хорошо.

Вы должны знать, с кем и о чем общается ваш подросток. И если от вас это тщательно или агрессивно скрывают, это повод насторожиться.

Это значит одно из двух: либо связь с вами потеряна и он не хочет делиться ничем, либо он знает, что вам не понравятся его увлечения.

В этом случае нельзя кормить свою родительскую корону вот этим вот, любимым:

“Все подростки такие, мой (моя) не хуже других”.

Вполне возможно, что хуже. И даже если не хуже всех, это слабое утешение.

Подростки очень внушаемы, все, и если вашему ребенку не повезет (и вы его не повезете) с окружением, его легко могут соблазнить чем-то вредным.

Таких вредных вещей много.

1. Наркотики

Некоторые современные, синтезированные наркотики вызывают почти мгновенное привыкание и нарушают работу мозга сразу.

Они очень коварны и доступны по цене.

И если вам кажется, что “мы-то как-то выжили, тоже ведь курили за гаражами”, то вы плохо себе представляете, с чем сейчас имеют дело школьники.

Пробуют наркотики далеко не все подростки, а только самые “модные”, самые “свободные”, самые “продвинутые” и еще самые “либеральные”.

Поэтому если вы любите критиковать законы, проповедовать анархические идеи, винить свои родителей и подрывать основы, ваш ребенок может пойти дальше вас. Но не в 40 лет как вы сейчас, а в 14, когда ноги его совсем слабые и его заносит на каждом шагу.

2. Нервная анорексия

Заболеть анорексией подростку, особенно девочке, очень легко.

Уважения к себе нет, внушаемость очень большая, поэтому если ваша дочь решила, что она “жируха”, она может возненавидеть еду.

А еда – основа жизни. По отношению к еде можно судить о том, как человек относится к жизни, с удовольствием или со страхом и недоверием.

Многие ошибаются, когда думают, что девочек сподвигает к этому “патриархат”.

Патриархат от этого защищал, чего бы там за этим словом ни подразумевалось.

Большинство анорексичек высказывают феминистические идеи. Если ваша дочь-подросток увлечется феминизмом, она может начать испытывать страх перед своей трансформацией из девочки в женщину и отвращение к этому. Ей может не нравиться растущая грудь или округляющиеся бедра. Она может мечтать остаться бесполым худеньким подростком. Она может идентифицировать себя с мальчикамим-геями из аниме, например. И это тревожный сигнал.

Правильное половое воспитание, любовь к половым различиям, уважение к своему и другому полу (и разнице полов) – вот что позволяет девочке-подростку (и мальчику тоже) принимать свое меняющееся тело с интересом и симпатией, а не с брезгливостью.

Критика традиций и скепсис по отношению к культурным основам стоят очень дорого, особенно личностям без опор.

Нравственный экстрим – для взрослых людей. Подростков это быстро приводит к унынию, тревожности, нежеланию жить.

3. Депрессия

Это тоже очень заразительно и заразно и может быть почти так же опасно как наркотики.

На депрессию можно “подсадить”.

Депрессивной тематикой можно захватить любого человека, а слабого – очень быстро и легко.

Большая часть японского аниме, которое смотрят подростки, на самом деле рассчитана на взрослых людей и даже для взрослых это часто “чернуха”. Там много сцен жесткого секса, насилия, много экспрессии и, что совсем недопустимо, романтизирован суицид.

Это очень опасно, когда модным и классным считаются образы смерти.

Обращайте внимание, какую музыку любит ваш ребенок, не поленитесь и почитайте книги и сайты, которыми он интересуется.

Изучите это внимательно, чтобы видеть направление и понимать альтернативы.

Не маскируйте свою лень под “уважение свободы”.

Ваш ребенок физически окреп и ему можно доверить много бытовых дел, а вот морально он пока очень слаб.

Родители же часто опекают подростков в быту как маленьких, но свободы в общении доверяют им как большим.

Как можно рулить общением своего ребенка?

В идеале – заранее выбирая его круги общения, до того, как он уже выбрал сам.

Отнять вредную игрушку куда сложнее, чем заранее предложить на выбор полезные.

Это значит, с более раннего, доподросткового возраста ребенка совместно с ним строить его досуг.

Знакомьтесь и дружите с парами, у которых есть дети того же возраста, принимайте участие в мероприятиях, где есть дети с родителями, походах, фестивалях, отведите ребенка в секции, драмкружки, музыкальную или художественную школу, познакомьтесь и там с родителями.

Особенно это важно, если у вас один ребенок, если у него нет братьев и сестер.

Если ваш круг общения исключает детей, вы роете ров между своей жизнью и жизнью подростка в будущем.

Свято место пусто не бывает и если вы заранее, с 8-10 лет не заполните поле ребенка нормальным общением, выбирая вместе с ним его активности, в 15 вы получите дворовую компанию бездельников и не с вашего двора, а со двора похуже.

Не надейтесь, что вашего умненького и красивого ребенка это минует.

Ответственный родитель должен знать, что за класс в школе у ребенка, с кем он там дружит, у родителя должен быть контакт с классным руководителем, не отмахивайтесь от этого, принимайте иногда участие в школьных делах, что-то спонсируйте по мере сил, так вы будете вовлечены в школьную жизнь, а не на обочине, откуда ничего не видно и не слышно. Приглашайте его друзей домой, не берегите чистоту в доме больше, чем своего ребенка.

У ребенка должна быть какая-то спортивная активность, он должен заниматься чем-то творческим, изучать что-то помимо школы, вот это те коллективы, в которых он и будет вращаться, с кем он будет дружить. Тогда не будет ситуации, что он целыми днями “сидит в телефоне” и вы не можете уследить, кто на него там влияет и как.

Вместо страданий, как же лимитировать интернет, лучше максимально занять время ребенка чем-то полезным и интересным ему.

Но это не делается вдруг, это организуется постепенно, с самого детства, а потом курируется.

Я отдельный пост напишу, что делать, если плохая компания или депрессивные увлечения у подростка все-таки появились.

Но такие проблемы легче предотвращать, чем исправлять.

Чуть позже письмо опубликую про суицид обещанное, тяжелое.

Оно давно пришло, я собиралась с духом.

А вы под этим постом сейчас пишите о своем опыте с подростками, если такой опыт есть.

Можно о своем опыте подростков в общении с родителями, если вы хорошо это помните.

Что помогает подростку выживать и развиваться, что позволит ему получить лучший старт после школы.

От приоритетов и ценностей подростка, от его успехов в учебе и мотивации к нормальной жизни зависит его старт во взрослую жизнь.

Кем он станет и не пойдет ли он по кривой дорожке.

Здесь еще этические моменты очень важны, от которых сейчас многие открещиваются, считая, что надо воспитывать эгоиста, тогда он не будет “себя сливать”.

Именно эгоисты сливают себя в ямы быстрей всего. Понятно почему?

Этика – стержень личности. Помочь ребенку понять и полюбить этику – это дать ему защиту от всех бед.

Но речь идет о нормальной этике, а не о том, чем маскируются плохие границы.

Сначала границы, потом этика, или одновременно, но не этика вместо границ, это будет “этика”.