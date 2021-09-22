 

Мнение: Плесень

22.09.2021, 20:00, Разное
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Содержание плесневых грибов в воздухе грузового блока "Заря" превышало норму. Нарушение обнаружили российские космонавты, взяв пробы на российском сегменте МКС в конце января 2021 года. "Заря" – самый старый модуль МКС, пишет РИА Новости. Как сказано в статье специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов, при норме 100 колониеобразующих единиц на один кубометр воздуха в районе одной из панелей "Зари" обнаружили 110 единиц. Фото грибов были отправлены на Землю.

Строители "апарт-отеля" под Геленджиком добрались и до МКС. Наверняка аква-дискотеку строили, и с тем же результатом.

Впрочем, есть дедовский способ – побелить гашеной известью. Любая плесень гарантировано исчезает. Теперь надо как-то на МКС бригаду маляров забросить.

Источник: Эль Мюрид



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