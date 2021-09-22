Мнение: Гелиевый прорыв России, унификация зарядников и петербургская электроника

1. Россия начала превращаться в гелиевую сверхдержаву. Недавно во Владивостоке был открыт крупнейший в мире гелиевый хаб, а одновременно с ним начала поставлять свою продукцию первая очередь крупнейшего завода по производству гелия. Это важное событие прошло в СМИ на удивление малозаметно: всё внимание было приковано к «Северному потоку-2», а тем временем неожиданно заработал «гелиевый поток». О его значении пишет канал «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-nachala-zahvat-mirovogo-rynka-geliia-61320d95b5e678712d9b04b6

На самом деле дело не в хабе. Он лишь промежуточное звено, лишь элемент в цепочке, и лишь завершающий этап большой стратегии вывода России на мировой рынок гелия.

<…> Россия обладает громадными, самыми большими в мире запасами гелия. Но производит всего 5 млн куб. м в год, этого хватает лишь на внутренние потребности, то есть на мировом рынке России по сути нет.

Амурский ГПЗ рассчитан на производство 60 млн куб. м гелия в год. Это примерно 33% от нынешнего мирового потребления. То есть один завод увеличит производство гелия в 12 раз, и будет производить третью часть всего мирового потребления гелия. Россия с нуля процентов мирового рынка выходит на треть мирового рынка, подвигая лидеров рынка.

Ну не сразу, конечно. Сегодня как раз и произошло событие, о котором по сути то и не сказали. Сказали про запуск какого-то там хаба, а на самом деле сегодня была запущена в работу установка производства гелия на Амурском ГПЗ и произведена первая отгрузка товарного гелия.

«На Амурском ГПЗ начала работу первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия. Мощность установки — 20 млн куб. м гелия в год. Запуск в работу Логистического центра синхронизирован с последовательным наращиванием мощностей Амурского ГПЗ. Накануне там была также запущена в работу вторая технологическая линия завода (всего будет шесть).»

Пока мощность установки 20 млн куб. м гелия в год, но это уже в 4 раза больше, чем Россия производила до сих пор, и это уже более 10% мирового рынка.

А гелиевый хаб, или Логистический центр необходим для приема жидкого гелия с Амурского ГПЗ, и подготовки его отправки морем, плюс обслуживания машин и контейнеров. То есть, грубо говоря, это “конец трубы”, точка из которой гелий пойдёт на мировой рынок.

2. В Евросоюзе решили прищучить жадных техногигантов, которые привыкли доить клиентов при помощи аксессуаров, подходящих только для их техники, но не к устройствам других брендов:

https://lenta.ru/news/2021/09/21/type_c/

Евросоюз намерен ввести единый утвержденный тип зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и прочих электронных устройств, используемых на территории ЕС. Как сообщает агентство Reuters, соответствующий законопроект будет представлен в четверг, 23 сентября.

Сообщается, что о необходимости введения универсальной зарядки в Еврокомиссии говорят на протяжении последних десяти лет. Сторонники инициативны уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии. Однако представители Apple ранее уже заявляли, что введение универсальных зарядных устройств приведет к «горам электронных отходов» и затормозит процесс развития новых технологий.

При этом, по данным экспертов, если законопроект будет принят, больше всего пострадает именно компания Apple, использующая в своих устройствах фирменный разъем и кабель Lightning. По данным Еврокомиссии за 2018 год, этот тип зарядки находится на третьем месте по распространенности в странах Европы — его используют лишь 21 процент устройств. Половина смартфонов оборудована разъемом Micro-USB Type-B, 29 процентов — Micro-USB Type-C.

По данным газеты «Ведомости», европейские законодатели предлагают продавать зарядные устройства отдельно от самих гаджетов.

Как вы думаете, коллеги, не пора ли подобные требования ввести и в России? Страдаете ли вы от того, что зарядка от одного телефона/планшета не подходит к другому?

3. В Петербурге открыли крупный завод по сборке электроники. Аналог тайваньской фабрики Foxconn, только поменьше. Забавное из репортажа:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-16_v_peterburge_na_dengi_gosudarstva

По словам Дмитрия Велеславова, заказчики «Макро ЕМС» — это системные интеграторы, которые просят локализовать ту или иную плату, которую раньше собирали в Китае и на Тайване. Сказать, насколько отечественная продукция дешевле импортной, глава совета директоров затруднился: клиенты не раскрывают подробности своих контрактов, а просто спрашивают, за какую сумму то же самое может произвести петербургское предприятие. Но экономия достигается, во-первых, за счет логистики. Во-вторых — за счет стоимости рабочей силы. «В Китае инженер хорошего уровня получает зарплату 5 тысяч долларов, наши инженеры — около 2 тысяч долларов», — пояснил он.