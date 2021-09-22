 

Минэнерго спрогнозировал стабилизацию цен на бензин после завершения ремонта НПЗ

22.09.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКолебания биржевых цен на топливо в РФ спровоцированы ремонтами на НПЗ и переходом рынка с летних видов топлива на зимние, заявили в Минэнерго, комментируя обновление рекорда на биржевых торгах бензином Аи-95 в среду.

«Эти факторы повышают спрос на топлива, при этом риски появления дефицита товара на торгах полностью исключены. Для сохранения стабильной ситуации Минэнерго РФ и ФАС РФ ведется ежедневный мониторинг топливного рынка, проводится топливный штаб, до компаний доводятся рекомендации по стабильным поставкам на рынок и их увеличению в ближайшее время», – заявили в ведомстве ТАСС.

Там добавили, что после завершения плановых ремонтов на НПЗ рост объемов производства бензина будет способствовать стабилизации биржевых цен.

«Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции», – подвели итог в Минэнерго.

В среду биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду выросла на 0,6% – до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.



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