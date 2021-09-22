 

Стали известны данные онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве

22.09.2021, 19:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПодробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликованы на сайте мэра и правительства столицы observer.mos.ru.

«Необходимый для отслеживания хода голосования программный код был выложен на портале github, в самом обзервере также была реализована функция отслеживания транзакций и их скачивания», – уточняется на сайте Общественной палаты столицы.

Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября.

Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ.

Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.



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