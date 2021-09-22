Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ. Снова проводить конкурс в Украине пока не собираются

“Комитет рекомендует ассамблее отклонить список, так как не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к правительству Украины с просьбой подать новый список кандидатов”, – говорится в документе.

Глава управления НАПК по проведению обязательных полных проверок, экс-замминистра юстиции Сергей Петухов в Facebook предположил, что теперь Украине придется в третий раз начинать процесс отбора кандидатов. “Может, стоит убрать политические влияния и выбрать действительно профессионально и беспристрастно?” – написал он.

https://www.facebook.com/sergiy.petukhov/posts/3021370788138540

В то же время руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии к этому посту подчеркнула, что это еще не окончательное решение.

“Никто пока третий конкурс не проводит. Украинская делегация будет идти по процедуре, для сохранения списка финалистов, который включает двух замечательных кандидатов и кандидатку. Заседание ПАСЕ – на следующей неделе”, – написала она.

Скриншот: Sergiy Petukhov / Facebook

Контекст:

В ЕСПЧ работает 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы.

Как поясняется на сайте ПАСЕ, при выборе трех кандидатов государства должны обеспечить справедливость и прозрачность процедуры. Все кандидаты должны иметь соответствующую юридическую квалификацию и опыт, а также владеть английским и французским языками. После того, как Ассамблея получает список кандидатов, комитет по выборам судей в ЕСПЧ в первую очередь оценивает справедливость и прозрачность национальной процедуры, а затем проводит собеседование с каждым из кандидатов и внимательно изучает их резюме. После этого кандидата, который станет судьей, выбирает ПАСЕ тайным голосованием.

Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

Украину в ЕСПЧ с 2010 года представляет судья Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но был автоматически продлен до избрания следующего судьи. Украина должна была с помощью конкурса определить трех кандидатов на этот пост и подать их кандидатуры на рассмотрение ПАСЕ.

В 2019 году Окружной административный суд остановил проведение конкурса на избрание судьи ЕСПЧ от Украины. Суд пояснил, что конкурс проходил с грубыми нарушениями.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи ЕСПЧ по правилам, действующим в европейских институтах. Документы принимали до 30 марта.

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