“Я же не хожу в гости без приглашения”. Разумков заявил, что его не звали на совещание Зеленского с депутатами “Слуги народа”

Об этом спикер парламента рассказал в эфире телеканала “Прямий”.

“Нет, по состоянию на сегодняшний день меня не приглашали на это совещание. Пригласят – обязательно приму участие, не пригласят – не приму. Я же не хожу в гости без приглашения”, – отметил Разумков.

Первый замглавы парламентской фракции “Слуга народа”, глава политсилы Александр Корниенко говорил на брифинге в среду, что в совещании примут участие глава государства, представители Офиса президента Украины и правительства, также ожидается участие генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

На вопрос, будет ли на собрании Разумков, Корниенко ответил, что не уверен, так как это зависит от состояния здоровья спикера, который сейчас находится на больничном из-за коронавируса.

“Мы еще никого не приглашали”, – добавил нардеп.

По словам Корниенко, место, где именно будет проходить встреча, еще не определено, однако “рассматриваются отели Трускавца”.

Контекст:

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщала 21 сентября, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции “Слуга народа” в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече “будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях”.

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. “Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”, – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но возможно, это будет “одна из областей на западе Украины”.

Конфликт между фракцией “Слуга народа” и Разумковым возник из-за того, что спикер вопреки решению фракции направил законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова и рассмотрит его в середине декабря.

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