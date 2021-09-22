Мнение: Венедиктову приказали не расстраиваться

Венедиктов с горя стал не совсем адекватен и сегодня выдал эпохальное – что якобы от “электронного голосования” остаются некие “бумажные следы”, которые “можно пересчитать”. Этим он, конечно, уже вошел в анналы…

Сегодняшнее отчаянное заявление Венедиктова о “пересчете ЭГ по Москве” – очевидно, его личная, ни с кем не согласованная попытка спасти остатки собственной репутации среди своей аудитории – замороченных офисных хомячков, пассионарных эмигрантов с Брайтон-Бич и стареющих душой пенсионеров. Ответ Системы (Мосгоризбирком и лично Эллочка мгновенно дезавуировали его “пересчет”, заявив, что ничего пересчитывать не собираются) достаточно характерен: Венедиктову фактически прямым текстом сообщили, что потеря ИМ репутации входит в правила игры, и никто его специально спасать не станет. “Жестоко посмеялись”.