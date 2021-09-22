 

Rolls-Royce представит маленький ядерный реактор для добычи полезных ископаемых в космосе

22.09.2021, 19:28, Новости дня
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Освоение соседних космических тел, Луны и Марса, о котором в последнее время все больше говорят в космических агентствах разных стран, потребует использования большого количество энергии. Когда вам необходимо строить, бурить, добывать полезные ископаемые, нельзя полагаться только на аккумуляторы и солнечные батареи, говорят эксперты.

Исходя из этой потребности, компания Rolls-Royce взялась за разработку компактного ядерного реактора, который вместе с другим оборудованием можно отправить в космос.

Реактор должен обеспечить большим количеством энергии работу аппаратов на Луне и Марсе, а также служить для питания двигателей при разгоне кораблей в космическом пространстве для самых дальних полетов.



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