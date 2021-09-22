Инженеры тестируют плазменную ракету, которая доставит корабль на Марс всего за месяц

Представители компании Ad Astra Rocket заявили о завершении первого этапа испытаний плазменного ракетного двигателя, которые проходили в условиях лаборатории. Ракета получит название Vasimr VX-200SS.

По словам разработчиков, ракета сможет разгонять корабль в космосе до скорости 198 тысяч километров в час. Это позволит долететь от Земли до Марса всего за месяц. Сейчас эта дорога занимает семь месяцев.

Для нагрева плазмы в новом двигателе используется ядерная энергия, благодаря которой можно создать температуру до двух миллионов градусов по Цельсию. Однако плазменный двигатель возможно будет запускать только в космосе. Поэтому для старта с Земли понадобится обычная ракета на реактивной тяге.