 

Инженеры тестируют плазменную ракету, которая доставит корабль на Марс всего за месяц

22.09.2021, 19:28, Новости дня
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Представители компании Ad Astra Rocket заявили о завершении первого этапа испытаний плазменного ракетного двигателя, которые проходили в условиях лаборатории. Ракета получит название Vasimr VX-200SS.

По словам разработчиков, ракета сможет разгонять корабль в космосе до скорости 198 тысяч километров в час. Это позволит долететь от Земли до Марса всего за месяц. Сейчас эта дорога занимает семь месяцев.

Для нагрева плазмы в новом двигателе используется ядерная энергия, благодаря которой можно создать температуру до двух миллионов градусов по Цельсию. Однако плазменный двигатель возможно будет запускать только в космосе. Поэтому для старта с Земли понадобится обычная ракета на реактивной тяге.



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