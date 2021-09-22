Назван лучший период для интенсивной реабилитации после инсульта
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Восстановление работы головного мозга после его анатомического повреждения — одна их сложных задач современной нейронауки. Ее актуальность обусловлена пугающими данными о распространенности и последствиях инсультов. В РФ их происходит не менее 400 тысяч в год, менее 10% из них — легкие. Перенесшие инсульт люди составляют около 0,7% населения страны.
Ранее в исследованиях на животных ученые показывали, что существует промежуток времени, в который реабилитация после инсульта наиболее эффективна. Американские ученые решили обнаружить такой период для людей.
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В исследовании участвовали 72 человека, перенесших инсульт. Их разделили на несколько групп. Участники контрольной получали стандартную реабилитацию после инсульта. В трех других людям назначили по 20 часов дополнительных упражнений для развития двигательных навыков рук. В разных группах отличалось время проведения этой терапии: с 30-го дня, с 60-го по 90-й день, спустя шесть месяцев.
По сравнению с показателями контрольной группы у людей, которые получали усиленную программу реабилитации с 60-го по 90-й день, улучшение в работе рук было функционально значимым. То есть, его можно было не только обнаружить при помощи специальных тестов: оно было очевидным для самих пациентов.
«Наши данные говорят о том, что интенсивная двигательная реабилитация должна быть предоставлена пациентам в период с 60-й по 90-й день после перенесенного инсульта», – рассказала Элисса Ньюпорт (Elissa Newport) из Джорджтаунского университета, соавтор исследования.
Ньюпорт подчеркнула, что указанный промежуток времени, вероятно, можно назвать периодом повышенной пластичности мозга пациентов, перенесших инсульт.
Первые симптомы инсульта
- Внезапная сильная головная боль без известной причины.
- Внезапная слабость или онемение половины лица, руки, ноги.
- Внезапная спутанность сознание, нарушение речи, сложности в ее понимании.
- Нарушение зрения в одном или двух глазах.
- Внезапное головокружение, потеря равновесия и координации.
Источники: CDC, American Stroke Association, Mayo
«Зная, что в определенное время есть критический период для выздоровления, можно использовать многие техники, чтобы ускорить выздоровление», – прокомментировала работу Дороти Эдвардс (Dorothy F. Edwards) из Висконсинского университета в Мадисоне, соавтор исследования.
Ученые надеются, что их исследование определило окно времени, во время которого на мозг можно воздействовать и другими методами, например, электрической стимуляцией или лекарствами. Они считают это важной темой для ближайших исследований. В будущем они также планируют подтвердить данные этого исследования в более крупных работах и вычислить оптимальное количество нагрузки, которое требуется для реабилитации.
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