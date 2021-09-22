Ученые: Врожденные дефекты в организме человека появляются из-за отсутствия хвоста

Учёные из Нью-Йоркского университета установили, что врождённые дефекты в организме человека могут появиться из-за отсутствия хвоста. За пороки ответственна одна и та же мутация в теле.

Речь идёт об элементе Alu в гене TBXT у людей и бесхвостых обезьян. Именно он является главной причиной снижения роста и, в последующем, полного избавления от хвоста у прямоходящих особей. Учёные пока не могут найти точных данных, почему во время эволюции хвост стал ненужным и сейчас существует такое разнообразие видов среди животного мира с хвостами и без. Несмотря на это, Alu до сих пор находится во организме людей и именно он может провоцировать дефекты спинного мозга, которые регистрируют у 1 из 1000 детей по всему миру.

Обнаружить ген удалось команде учёных только после масштабного тестирования. В ходе исследования они изучили гены обычных людей и бесхвостых приматов, а также организм хвостатых обезьян. Детальное сканирование показало, что у первых присутствовала мутация Alu, которой не было у второй группы. При введении вещества лабораторным мышам они демонстрировали снижение активности роста хвоста, а также полное его отсутствие в случае рождения потомства.

Источник: www.gazeta.ru