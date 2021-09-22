 

“Разбомбят до нулевого уровня”: как Россия может ответить на заявление Турции по Крыму

22.09.2021, 19:14, Разное
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После выборов в Государственную Думу РФ, прошедших во всех российских регионах, турецкое внешнеполитическое ведомство выступило со скандальным заявлением о признании голосования на территории Крыма незаконным. Евгений Сатановский объяснил, как Россия может ответить Турции.

Один из ведущих российских ученых, специализирующихся на теме Ближнего Востока, назвал возможные сценарии развития отношений между Россией и Турцией на фоне скандального заявления по Крыму. Политолог напомнил, что вооруженные силы двух стран задействованы в боевых операциях на территории Сирии.

Востоковед подчеркнул, что российские дипломаты обещали ответить турецким коллегам, однако ответ может быть какой угодно. Сатановский не исключил, что у турок могут начаться проблемы в сирийском Идлибе, По версии ученого, “патронируемых ими боевиков наконец-то разбомбят до нулевого уровня присутствия”.

Кроме того, эксперт предположил, что скоро у курдов может появиться новое оружие, с помощью которого те смогут освободить свои земле. По версии ученого, проблемы не исключены и в других зонах “турецкой экспансии”.

Сатановский обратил внимание, что Эрдоган расценивает некоторые российские территории, в том числе, Крым и Татарстан, как исторические земли Турции. Он не исключил, что в России больше не откроются турецкие школы, которые опекает Эрдоган, и где, вероятно, готовят будущих агентов влияния.



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