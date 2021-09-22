Представитель Хохлова назвала сумму иска футболиста к Facebook

«Исходя из личности Дмитрия Валерьевича, мы попросили 150 миллионов рублей», – рассказала газете ВЗГЛЯД представитель футболиста Дмитрия Хохлова в суде Анна Варганова. Ранее Хохлов подал в суд на американскую компанию Facebook из-за того, что его фамилия стала в соцсети объектом блокировки.

Бывший полузащитник сборной РФ и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал иск на американскую компанию Facebook за то, что при упоминании его фамилии в Facebook и Instagram блокируют аккаунты. А поэтому его друзья, знакомые и фанаты страдают при использовании этих соцсетей.

«В соцсетях просто блокируют упоминание его фамилии за якобы разжигание межнациональной розни, поэтому болельщики попросту перестали ее упоминать. То есть, грубо говоря, выставляли его фотографию и подписывали «Хохлов», затем следовала блокировка дня на три», – говорит Варганова.

Она уточняет, что некоторые болельщики пытались оспаривать блокировку поста соцсетью, однако даже после пересмотра Facebook ответил, что данное сообщение было проверено, однако оно нарушает правила сообщества. При этом самого Дмитрия Хохлова в данной социальной сети нет.

«Самое основное – обязать Facebook прекратить эти блокировки. А что касается компенсации морального вреда, то мы подали немного, но обычно у нас большую сумму не взыскивают, хотя лично я считаю, что это неправильно. Соцсеть препятствует тому, чтобы имя человека было публичным и публиковалось в том числе в соцсетях. Поэтому, исходя из личности Дмитрия Валерьевича, мы попросили 150 миллионов рублей», – делится представитель.

Объединиться с гражданами, имеющими подобные проблемы с социальной сетью, например, с москвичами и гостями столицы, которых банили в Facebook за фото в Хохловском переулке, Дмитрий Хохлов не намерен, поскольку это попросту невозможно, продолжает собеседница. Она объясняет, что это будут уже совершенно другие дела по совершенно другому поводу, поскольку иной предмет иска, другие основания.

«Лично я вижу хорошие перспективы и надеюсь, что у нас все получится. Нам главное уведомить Facebook об этом. А то это какое-то принуждение к смене фамилии со стороны соцсети получается», – заключила Варганова.