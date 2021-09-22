Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) преступили к тестированию европейского дистанционного манипулятор ERA, сообщил «Роскосмос».

«Экипаж российского сегмента МКС приступил к интеграции и тестированию манипулятора ERA, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука», – говорится на сайте госкорпорации.

Сообщается, что сейчас космонавты проводят работы по активации систем управления манипулятора и интеграции его программного обеспечения в систему управления станции.

Модуль «Наука» прибыл на станцию в конце июля. В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля «Рассвет» шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.

Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС.