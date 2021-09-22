 

Байден обсудил с Макроном разрыв контракта Франции по австралийским подлодкам

22.09.2021, 19:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезиденты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон обсудили проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии.

«Разговор двух президентов состоялся. В ближайшее время будет опубликовано совместное франко-американское коммюнике», – передает сообщение администрации Макрона ТАСС.

Между тем в Белом доме по итогу переговоров заявили, что посол Франции после возвращения в США начнет интенсивную работу с представителями американской администрации, информирует РИА «Новости».

Там добавили, что Вашингтон и Париж решили начать углубленные консультации после трений из-за AUKUS.

Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме. 

Ранее во французском правительстве анонсировали переговоры Макрона и Байдена, сообщалось, что лидеры стран обсудят обстоятельства разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.



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