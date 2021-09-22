Мнение: По приглашению талибских властей…

МИД РФ о переговорах с Талибаном.

О встречах в Кабуле спецпредставителей России, Китая и Пакистана по Афганистану

21-22 сентября по приглашению талибских властей состоялся визит в Кабул спецпредставителя Президента России З.Н.Кабулова, спецпредставителя МИД КНР Юэ Сяоюна и спецпредставителя Премьер-министра ИРП М.Саддика. Они были приняты исполняющими обязанности премьер-министра М.Хассаном, министра иностранных дел А.Муттаки, министра финансов Х.Бадри, другими официальными лицами.

В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане. Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане.

Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона.

Спецпредставители также провели встречу с бывшим президентом Афганистана Х.Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по национальному примирению А.Абдуллой. Были рассмотрены усилия по продвижению мира и стабильности в стране.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4864113 – цинк

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