 

Мнение: По приглашению талибских властей…

22.09.2021, 18:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МИД РФ о переговорах с Талибаном.

О встречах в Кабуле спецпредставителей России, Китая и Пакистана по Афганистану

21-22 сентября по приглашению талибских властей состоялся визит в Кабул спецпредставителя Президента России З.Н.Кабулова, спецпредставителя МИД КНР Юэ Сяоюна и спецпредставителя Премьер-министра ИРП М.Саддика. Они были приняты исполняющими обязанности премьер-министра М.Хассаном, министра иностранных дел А.Муттаки, министра финансов Х.Бадри, другими официальными лицами.

В углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов, связанных с последними политическими изменениями в Афганистане. Акцент сделан на такие аспекты, как инклюзивность правительства, права человека, развитие экономических и гуманитарных связей в целях стимулирования дружественных отношений Афганистана с иностранными государствами, включая соседей, обеспечение единства и территориальной целостности страны. Выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Талибская сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане.

Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона.

Спецпредставители также провели встречу с бывшим президентом Афганистана Х.Карзаем и бывшим председателем Высшего совета по национальному примирению А.Абдуллой. Были рассмотрены усилия по продвижению мира и стабильности в стране.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4864113 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Муж Бородиной Омаров устроил пенную вечеринку на яхте посреди моря

12.01 / Woof-Woof TV

24.03 / «Отстреливать на улицах, избивать ногами»

21.05 / Свободные шорты из х/б — идеальный вариант для летнего образа: какие модели выбрать и с чем сочетать

23.10 / Врач Шамалов назвал опасное последствие инсульта

19.10 / В Москве загорелась бойлерная

25.02 / Мнение: Будущий подъем

27.02 / «Памятники должны объединять общество»

11.09 / Собянин провел технический пуск участка БКЛ от “Мневников” до “Давыдково”

21.05 / Предполагаемые бессмертные живут среди нас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика