 

Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри

22.09.2021, 18:50, Новости дня
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По словам Николл, примирительный визит проживающих в США герцога и герцогини Сассекских вместе с двумя детьми в Великобританию может состояться на Рождество. Если это действительно произойдет, то 95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые увидит родившуюся летом 2021 года в США дочь принца Гарри и его жены Меган Лилибет.

Эксперт подчеркнула, что это примирение важно и для самой королевы. Николл отметила, что принц Чарльз также не против увидеть своих внуков.

По мнению Николл, рождественское настроение как нельзя лучше будет способствовать налаживанию отношений между представителями королевской семьи и переехавшими в США герцогом и герцогиней Сассекскими.

Контекст:

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и двумя детьми – сыном Арчи (2019) и дочерью Лилибет (2021) – проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Они переехали туда в 2020 году после того, как отказались исполнять королевские обязанности.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS транслировалось интервью журналистки Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекскими. Пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве “испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец”. Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что, давая такого рода интервью, принц Гарри “делает карьеру”, а королевский эксперт Камилла Томини заявила, что американские СМИ используют принца Гарри ради рейтингов.

В начале сентября стало известно, что принц Гарри с женой подали заявку на аудиенцию с Елизаветой II – они планируют познакомить ее со своей дочерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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