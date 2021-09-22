Ленивые вареники. Классический рецепт

“Творог я обычно беру в брикете. Он идеально подходит для вареников. Если у вас творог влажный и не в брикете, берите для вареников 160–170 г на порцию, остальные ингредиенты из рецепта остаются неизменными”, – уточнила блогер.

Ингредиенты (порция на двоих):

200 г творога;

одно яйцо;

1/3 ч.л. соли;

0,5–1 ст.л. сахара;

2 ст.л. муки с горкой;

мука для присыпки поверхности.

Приготовление:

1. Воду подсаливаем и ставим на огонь.

2. Сыр, яйцо, соль и сахар взбиваем блендером до однородной массы. Добавляем муку и ложкой замешиваем мягкое тесто.

3. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, присыпаем его мукой, делим на две части, из каждой катаем колбаску, которую ножом делим на вареники.

4. Отвариваем вареники в подсоленной воде примерно две минуты от момента их попадания в кипящую воду. Вареники должны всплыть и увеличиться в размере.

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A post shared by СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

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