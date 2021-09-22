Ленивые вареники. Классический рецепт
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“Творог я обычно беру в брикете. Он идеально подходит для вареников. Если у вас творог влажный и не в брикете, берите для вареников 160–170 г на порцию, остальные ингредиенты из рецепта остаются неизменными”, – уточнила блогер.
Ингредиенты (порция на двоих):
200 г творога;
одно яйцо;
1/3 ч.л. соли;
0,5–1 ст.л. сахара;
2 ст.л. муки с горкой;
мука для присыпки поверхности.
Приготовление:
1. Воду подсаливаем и ставим на огонь.
2. Сыр, яйцо, соль и сахар взбиваем блендером до однородной массы. Добавляем муку и ложкой замешиваем мягкое тесто.
3. Поверхность присыпаем мукой, выкладываем тесто, присыпаем его мукой, делим на две части, из каждой катаем колбаску, которую ножом делим на вареники.
4. Отвариваем вареники в подсоленной воде примерно две минуты от момента их попадания в кипящую воду. Вареники должны всплыть и увеличиться в размере.
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