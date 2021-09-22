 

Кабмин прекратил полномочия четырех членов набсовета “Укрзалізниці”, среди которых Лещенко и Аджунер

22.09.2021, 18:50, Новости дня
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Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года, Лещенко был членом набсовета с декабря 2019 года, Матье – с июня 2018 года, Журавлев – с декабря 2019 года.

Вместо них Кабмин пока никого не назначил.

В июне контракты всех четырех членов набсовета были продлены на три месяца “с целью обеспечения полноценного отбора председателя правления”, пишет пресс-служба Мининфраструктуры.

“До назначения новых государственных и независимых членов [набсовета] действующим членом наблюдательного совета остается Адомас Азуолас Аудицкас, срок действия контракта которого истекает в июне 2022 года. Министерство инфраструктуры уже подало кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время”, – говорится в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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