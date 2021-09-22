Глава МВД Украины показал пули, которыми ранили водителя Шефира

“Перед тем, как отправиться в больницу, он успел указать на место, откуда осуществлялись выстрелы, что позволило следователям максимально оперативно и качественно осуществить осмотр места событий и необходимые следственные действия”, – отметил министр.

Он добавил к посту фото пуль, которые хирурги “извлекли из бедра” Иванько.

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4292528707461899

Главный врач клинической больницы “Феофания”, где сделали операцию Иванько, Игорь Семенив сообщал, что Иванько получил ранение в ногу, потери крови у него не было.

“Медицинская помощь ему оказана в полном объеме, состояние его сегодня стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из интенсивных отделений”, – подчеркивал Семенив.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что Шефир пребывает в состоянии шока и думает, что стреляли в него. Нардеп назвал три версии произошедшего, среди них одна “российская”.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители рассматривают три основные версии покушения на Шефира: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что стрельба cвязана с борьбой президента против олигархов. Руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал покушение на Шефира вызовом Зеленскому и его команде.

Монастырский отмечал на брифинге, что если бы автомобиль Шефира остановился через 50–100 м после обстрела, то последствия были бы однозначно трагичными. “То, что водитель проехал и выехал из зоны обстрела, – было фактом, который спас жизнь”, – сказал Монастырский.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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