 

Ученые получили новые сведения о черных дырах

22.09.2021, 18:36, Новости дня
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Новое исследование космического пространства позволило астрономам прийти к неожиданному выводу. По мнению экспертов, загадочные объекты, которые принято называть черными дырами, устроены намного сложнее, чем принято было считать до сих пор.

Астрономы, в частности, выявили способность черных дыр не только поглощать все материальные объекты, но и оказывать серьезное влияние на окружающую их среду.

Оказалось, что особенностью черных дыр является не только их невероятно сильная гравитация. Природа этих объектов гораздо сложнее, и это станет еще предметом новых исследований. Например, ученых заинтересовало противоречивое движение вокруг черных дыр, которое можно пояснить только с точки зрения квантовой механики.



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