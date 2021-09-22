NASA отправит космический аппарат на южный полюс Луны

Представители NASA сообщают, что в 2023 году на поверхность Луны будет отправлен специальные космический аппарат VIPER, который займется детальным изучением поверхности в районе южного полюса.

Известно, сто в космос указанные ровер отправит тяжелая ракета Falcon Heavy, изготовленная в компании SpaceX. Другая компания, Astrobotic, изготовит специальный аппарат для спуска на поверхность спутника Земли.

В задачи лунохода входит составление детальной карты вокруг кратера Нобиле, расположенного у южного полюса Луны. Также он должен исследовать поверхность и недра на небольшой глубине и попытаться найти там лед. Напомним, что южный полюс Луны считается одним из самых холодных мест во всех Солнечной системе.