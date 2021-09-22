Слезоточивый газ может быть опаснее, чем принято считать



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Различные газы со слезоточивым действием силовые структуры регулярно применяют для усмирения протестующих. Считается, что такие субстанции должны лишь временно вызывать интенсивное выделение слез, спазм век, поверхностную боль и нарушение ориентации, не приводя к длительным повреждениям или смерти.

Научная база, подтверждающая относительную безопасность слезоточивых газов, слаба. Несмотря на то, что исторически эту группу боевых газов, которую начали использовать в 1920-х годах, считают «нелетальной» или «менее смертельной», с их применением только в США с 1990 по 1995 годы, согласно Atlantic, было связано более 60 смертей.

Ученые из Миннесотского университета проанализировали данные исследований, посвященных влиянию слезоточивых газов на людей. (Некоторые из этих работ ранее были взяты в качестве основы для составления руководств по использованию). Оказалось, что изысканий, оценивающих долгосрочные эффекты слезоточивого газа на здоровье и окружающую среду, довольно мало.

Что делать, если на вас попал слезоточивый газ

Постарайтесь покинуть зону, где его применяют: это снизит тяжесть воздействия. Необходимо добраться до места с чистым воздухом. По пути избегайте плотных облаков газа. Учитывайте, что газ сравнительно тяжелый, помочь может подъем на высоту. Если газ применили в здании, его следует покинуть.

При ближайшей возможности нужно снять одежду, на которую попал газ, помыть все тело с мылом. Загрязненную одежду, которую требуется снимать через голову, лучше разрезать. Одежду нужно выбросить в плотном пакете (в идеале, это должны сделать в лечебном учреждении).

Если газ попал в глаза, их следует промывать проточной водой в течение 10-15 минут. Если носите контактные линзы, снимите и больше не надевайте их. Очки и украшения просто нужно помыть.

При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Источник – CDC

«Слезоточивые газы и другие химические агенты для контроля демонстраций долгое время используют для действия на гражданское население, хотя их применение на войне запрещено», – сказала Дженнифер Браун (Jennifer Brown), ведущий автор исследования.

Браун сообщила, что большая часть исследований, посвященных слезоточивым газам, была проведена в 1960-х и 1970-х годах. С тех пор информация практически не обновлялась, но в то же время методы применения газов эволюционируют.

Авторы работы подчеркивают, что текущие дозы слезоточивого газа CS, который применяет полиция, были установлены по результатам летальных экспериментов на животных и спроецированы на людей с использованием довольно сомнительной с точки зрения исследователей формулы. При этом, например, Европейское агентство по охране окружающей среды считает, что даже минимальные дозы этого газа оказывают серьезное или продолжительное действие на человека.

Критике ученых, в частности, подверглись и исследования влияния слезоточивого газа на уязвимых людей (с астмой, гипертонией и другими болезнями) — тажке за отсутствием объективных данных по этой проблеме. По мнению экспертов, известные факты об опасности газов для астматиков и гипертоников просто игнорируются. По этой причине, убеждены авторы работы, прежде, чем называть газы безопасными в долгосрочной перспективе, необходимо провести большее количество исследований.