Миропомазание депутатов Госдумы VIII созыва пройдёт в Главном храме Вооружённых сил

Патриарх Кирилл лично проведёт чин миропомазания избранных членов VIII Госдумы на депутатство, сообщает официальный сайт Московской патриархии. Церемония состоится в день священномученика Иоахима Замоскворецкого в Главном храме Вооружённых сил РФ в парке «Патриот».

Впервые с 1905 года депутаты пройдут обряд миропомазания перед вступлением в должность. Каждый народный избранник будет обязан, помимо обычной присяги на верность России, принести клятву защищать православие, церковь Христову и её учение от «гнусных посягательств бесов, еретиков, либералов и иноагентов». В ЦК КПРФ уже заявили, что примут участие в обряде только номинально и будут в момент целования креста держать в кармане фигу. В РПЦ надеются сделать чин миропомазания чиновников доброй традицией, которая примет свою наивысшую форму после президентских выборов в 2024 году.

«Это, так сказать, репетиция того, что произойдёт в 2024 году. Как известно, каждая власть от Бога. Так кто же должен нами править, если не помазанники Божии? Мы все видели, как эти люди были избраны благодаря чуду. Нет никакого сомнения, что Провидение вручило в их руки ключи от рая и право судить и миловать грешников», – рассказал настоятель храма отец Никанор.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, непомазанные и непривитые от коронавируса депутаты не смогут принимать участия в пленарных заседаниях Госдумы, а в зале парламента должны будут сидеть на скамьях за чертой оседлости.

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