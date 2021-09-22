Трендовые стрижки осени и модные окрашивания для них: советы стилистов

В сентябре обязательно нужно посетить салон красоты, чтобы привести в порядок волосы и немного освежить летнюю стрижку. Это просто идеальный момент, чтобы покрасить пряди и сделать свой образ просто невероятным. Вот несколько интересных техник стрижки и окрашивания, которые помогут придать волосам красоту и эффектный вид.

Длинные и гладкие волосы

Прямые длинные и ультр-блестящие волосы как у Дженнифер Лопес являются просто идеальной прической. Однако чтобы добиться красивого и эффектного результата, нужно тщательно следить за своими волосами. Начать нужно с потребления достаточного количества жидкости, а также соблюдения здоровой и полезной диеты. Это позволит усилить красивое сияние прядей. Отлично смотрится техника балаяж, когда наносятся светлые блики на темно-русые пряди.

Гарсон

Такая стрижка характеризуется тем, что контуры и задняя часть убираются при помощи бритвы для достижения эффекта рваной поверхности. Затем проводится филирование при помощи специальных ножниц.

Это позволит убрать лишний объем. Это универсальная стрижка, которая позволяет немного поиграть с длиной для создания эффектного и привлекательного образа. Чтобы достичь еще лучшего результата, стоит выполнить легкое светлое мелирование на темные волосы.

Кефаль

Это очень красивая и модная стрижка, которая помогает продемонстрировать бунтарский дух, она отличается простотой выполнения и тем, что имеет челку.

В итоге получается прическа, которая не имеет никакой симметрии и демонстрирует полную свободу. Этой осенью стрижка популярна как с прямыми, так и с волнистыми прядями. Отлично смотрится прическа в сочетании с черным цветом волос с его манящим блеском.

Удлиненное пикси

Красивое и стильное удлиненное пикси помогает подчеркнуть текстуру волос, поэтому такая стрижка отлично смотрится как на прямых, так и на волнистых прядях. Это универсальная и очень удобная прическа, так как не требует особого ухода.

Пикси подходит практически для любого типа лица и структуры волос. Есть множество интересных осенних тонов, которые можно выбрать для окрашивания. Эффектно будет смотреться русый цвет волос или медные тона.

Челка-макси

Это красивая удлиненная челка, выполненная в стиле 70-х годов, помогает подчеркнуть образ.

Это отличный вариант, который отлично сочетается со стрижкой, выполненной на любую длину волос. Чтобы получился еще более интересный эффект, стоит покрасить кончики волос в более светлый оттенок. Результат будет очень женственным и милым.

Боб с седыми волосами

Это одна из самых интересных и оригинальных стрижек, которая подходит для любого возраста, но особенно интересно смотрится на женщинах старше 50 лет.

Это универсальный вариант, который хорошо сочетается с любым стилем. Такая прическа в сочетании с седыми волосами придает лицу сияние, смягчает черты и визуально убирает несколько лет.

Ровный боб

Прямо боб – это всегда удачное решение, особенно если выбрать выигрышный вариант окрашивания.

Красивое мелирование идеально сочетается со светлым основным оттенком волос, делая внешность более яркой.

Удлиненный боб

Это просто идеальная прическа, так как ее возможности просто безграничны. Кристен Стюарт поражает своей красивой стрижкой, в которой длина волос достигает линии ключицы.

Прическа хорошо подходит для тонких светлых волос с рыжеватым оттенком, помогая создать дополнительный объем. Отлично смотрится теплый блонд и оригинальный розовый оттенок.

Насыщенный имбирь

Это суперглубокий и достаточно яркий осенний оттенок. Имбирь хорош тем, что имеет довольно широкий спектр тонов, а также нюансы, делающие его уникальным.

Пробор посредине

Длинные волосы, собранные в хвост или пучок с пробором посредине, выглядят достаточно эффектно. Такая прическа смотрится стильно и гламурно, особенно в сочетании с угольно-черными волосами.