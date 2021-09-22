 

В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу

22.09.2021, 18:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города.

«Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией.

«Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник.

В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%.

Ранее сообщалось, что в РФ выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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