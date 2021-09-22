 

НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию по просьбе Франции и ФРГ

22.09.2021, 18:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Североатлантическом альянсе согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии, сообщила глава французского минобороны Флоранс Парли.

«Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – цитирует Парли РИА «Новости».

По ее словам, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, и усилить оборону Европы. «Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – подвела итог глава минобороны Франции.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.

Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Австралия решилась вступить в AUKUS, и насколько австралийское руководство боится Китая.



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