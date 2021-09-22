 

к терроризму выФСБ задержала в Екатеринбурге призывающихходцев из Центральной Азии

22.09.2021, 18:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Екатеринбурге задержали группу выходцев из Центральной Азии, они склоняли трудовых мигрантов к террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», – цитирует сообщение ЦОС ТАСС.

Во время обысков изъяли вещественные доказательства, они подтверждают контакты подозреваемых «с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера».

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали двоих главарей и пятерых участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Москве.



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