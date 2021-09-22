 

Зеленский заявил, что покушение на Шефира будут расследовать “жестко и бескомпромиссно”

22.09.2021, 17:56, Новости дня
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“Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству [следствие]. Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас “другое время” по сравнению с периодами других властей в Украине. 

“Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают, и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы”, – заявил глава государства.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал, его водитель был ранен.

По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”, генпродюсером которой остается Шефир.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После покушения президент пообещал, что “ответ будет сильным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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