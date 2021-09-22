Политолог Романенко заявил, что давление Офиса президента способствует союзу Кличко и Разумкова

Борьба Офиса президента и Владимира Зеленского со спикером ВР Дмитрием Разумковым и мэром Киева Виталием Кличко перешла в открытую фазу, считает он.

“Стороны открыто обмениваются ударами. На последнем “Шустере” (в программе “Свобода слова Савика Шустера”. – “ГОРДОН”) “слуги народа” открыто наезжали на Разумкова, а тот достаточно остро парировал удары. 20 сентября градус только повысился, когда Разумков в дистанционном режиме руководил согласительным советом, что вызвало критику со стороны руководства “Слуги народа”. Мол, болеешь – болей, а мы пока подготовим нужные решения. А действия стремительно приближают отставку Разумкова. Понимая это, Дмитрий Разумков уже открыто говорит о том, что за его отставку “слуги” щедро платят депутатам”, – написал Романенко.

Он отметил, что параллельно разворачивается еще один фронт борьбы: на этой неделе власть планирует во втором чтении принять закон о столице.

“Два года назад он был принят в первом чтении. При этом законопроект противоречит решению Конституционного Суда, поскольку главой КГГА должен быть избранный на выборах мэр. Вывод Конституционного Суда от 2003 года звучит так: “КГГА должно возглавлять только лицо, избранное киевским городским головой, которое президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации”. При этом важно учитывать, что соцопросы показывают, что почти 55% киевлян выступают против назначения нового председателя КГГА, а более 50% киевлян готовы переизбрать Кличко на должность городского головы Киева, если бы выборы проходили в ближайшее время. Фактически власть принятием этого законопроекта хочет узаконить готовящееся решение о смещении Кличко с должности главы КГГА”, – объяснил политолог.

Романенко заявил, что это очередной этап борьбы власти с Разумковым и Кличко.

“Легист” Разумков, изначально занявший критическую позицию к режиму санкций, вызывал раздражение у Зеленского. Теперь же превратился в помеху на пути реализации нетривиального хода с досрочными президентскими выборами, который родился в головах на Банковой. Понимая, что на одних санкциях не продержишься, а системные проблемы в экономике могут опрокинуть рейтинг Зеленского, на Банковой стали рассматривать вариант досрочных перевыборов, который, как они надеются, может позволить Зеленскому выиграть выборы, пока у него еще есть рейтинг. Это позволит выиграть 2,5 года, а поскольку многие в окружении Зеленского понимают, что это огромные деньги, которые они уже вкусили, то 7,5 года у власти лучше, чем пять. Где-то такая логика, которая подспудно стоит за проснувшимся мессианством Зеленского”, – написал он.

Эксперт считает, что в “Слуге народа” не будут “заморачиваться” с законностью и процедурами.

“Вот почему сегодня так поспешно убирают Разумкова, вся вина которого заключается в том, что он был слишком осторожным и никуда не вляпался, но позволяет себе независимую позицию. Виталия Кличко хотят убрать с должности главы КГГА, потому что видят в нем одного из главных конкурентов на президентских выборах, что не скрывал весной и сам Зеленский. Плюс окружение Зеленского стремится получить под контроль Киев, который слишком жирный со своими $2 млрд бюджета, чтобы с кем-то им делиться. Третий аргумент – контроль над Киевом в условиях турбулентности критически важен для удержания власти. Поэтому ОП начал бить по Кличко, который в общем-то и не хотел воевать”, – делает вывод Романенко.

По его оценке, максимальная концентрация власти в руках Зеленского и его команды – это задача нынешнего этапа, где Кличко и Разумков оказались фигурами, которые объективно мешают этой концентрации достигнуть.

“Эта конфликтная ситуация вокруг них подходит к кульминации и объективно толкает Кличко и Разумкова в объятия друг друга. Потому что по отдельности их раздавят, а вот если они будут вместе, то это уже кристаллизация недовольных на уровне элиты. Все это до боли напоминает осень 2013 года, когда слабая оппозиция пыталась оппонировать режиму [тогдашнего президента Виктора] Януковича. Оппозиция была слабой, а Виктор Янукович думал, что он всесильный. Конец этой истории вы знаете”, – резюмировал политолог.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4616621255026236

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