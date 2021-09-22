 

Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить скидки на поездки в Uklon – Минздрав

22.09.2021, 17:56, Новости дня
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“Тем, кто сделает прививки минимум первой дозой антиковидной вакцины, Uklon будет дарить минус 50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис”, – говорится в сообщении.

Чтобы получить скидку на поездки, необходимо скачать приложение Uklon и зарегистрироваться, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram. Инициатива будет действовать до 31 октября.

“Мы благодарны бизнесу за то, что они присоединились к популяризации вакцинации против COVID-19. Во всех прогрессивных странах социально ответственный бизнес выражает свою поддержку и подчеркивает важность прививок. Ведь сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья как персонала, так и клиентов. И только совместными усилиями мы все сможем вернуться к нормальной жизни”, – сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1953285818167847

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6,43 млн человек, почти 5,25 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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