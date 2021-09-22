Ученые пояснили, почему в атмосфере Урана и Нептуна мало аммиака

Ученые ищут объяснение особому составу атмосферы на планетах Уран и Нептун. Представители лаборатории Лагранжа в Ницце напоминают, что у этих двух планет крайне мало аммиака в газообразном состоянии, что выделяет их на фоне других крупных небесных тел Солнечной системы. В то же время, там слишком много метана.

Причин для этого может быть несколько, отмечают ученые. Не исключено, что сами планеты, которые и сейчас находятся на периферии, образовались в другом районе, а потому материалом для них послужили другие вещества.

Также возможно, что аммиак там есть, только он не в газообразном состоянии. В этом случае обнаружить его при помощи спектрального анализа атмосферных газов практически невозможно.