 

Ученые пояснили, почему в атмосфере Урана и Нептуна мало аммиака

22.09.2021, 17:42, Новости дня
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Ученые ищут объяснение особому составу атмосферы на планетах Уран и Нептун. Представители лаборатории Лагранжа в Ницце напоминают, что у этих двух планет крайне мало аммиака в газообразном состоянии, что выделяет их на фоне других крупных небесных тел Солнечной системы. В то же время, там слишком много метана.

Причин для этого может быть несколько, отмечают ученые. Не исключено, что сами планеты, которые и сейчас находятся на периферии, образовались в другом районе, а потому материалом для них послужили другие вещества.

Также возможно, что аммиак там есть, только он не в газообразном состоянии. В этом случае обнаружить его при помощи спектрального анализа атмосферных газов практически невозможно.



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