Сексуальное насилие может вызывать опасные изменения в женском мозге



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Ученые из Университета Питтсбурга представили свое исследование на ежегодной конференции Североамериканского общества менопаузы (North American Menopause Society), передает CNN. Специалисты отметили, что в предыдущих научных работах была доказана связь сексуального насилия с повышенным уровнем триглицеридов и артериального давления в среднем возрасте, а также с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пережившие изнасилование женщины чаще страдают от депрессии, тревожности и нарушений сна.

В новом исследовании ученые сосредоточились на оценке изменений в мозге жертв сексуального насилия белого вещества — одного из компонентов центральной нервной системы. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) они обследовали мозг 145 участниц. Почти две трети из них (68%) пережили тяжелую травму, и у 23% женщин это было изнасилование.

Оказалось, что сексуальное насилие оставляет опасный «след» в мозге: у женщин, имевших такой опыт в прошлом, обнаружилась гиперинтенсивность белого вещества — аномальное изменение, которое является маркером нарушения кровотока и связано с повышением риска инсульта, деменции, снижения когнитивных способностей и других серьезных состояний.

В оценке результатов авторы исследования учитывали различные факторы, которые могут потенциально повлиять на изменения белого вещества: возраст, хронические заболевания, курение, депрессия, тревожность и симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Ни один из этих факторов не объяснял наличие этой аномалии.

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«Похоже, что у нашего тела есть память, которая не может полностью проявляться через психологические симптомы. Сексуальное насилие оставляет след травмы в нашем теле и мозге — сообщила ведущий автор исследования, профессор Ребекка Терстон (Rebecca Thurston). Она добавила также, что изменения белого вещества могут происходить независимо от того, в каком возрасте женщина пережила изнасилование.

«Большинство женщин подвергаются сексуальному насилию, когда они находятся в раннем подростковом и ранней молодости. Вероятно, это ранний опыт, последствия которого мы видим в более позднем возрасте», — считает ученый.