 

Радиоастроном Аластер Ганн назвал настоящий свет Солнца

22.09.2021, 17:30, Разное
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Автор BBC Science Focus и радиоастроном Аластер Ганн назвал настоящий свет Солнца, который людям увидеть невозможно из-за атмосферы планеты. В действительности звезда белая и в ней нет привычного жёлтого оттенка.
Цвет любого светила в космосе определяется максимальной длинной волны видимого спектра, которую он излучает. Таким образом, если у небесного тела длинна красной волны будет больше, то именно её человеческий глаз и воспринимает. Солнце же не обладает выраженными отличиями и во всём спектре длинна волны практически одинаковая. Если избавиться от всех факторов, мешающих наблюдению за звездой, то глаз человека увидит ровный белый цвет.

Жёлтый цвет Солнца появляется уже при фильтрации проходимого света через атмосферу Земли. Она лучше всего рассеивает синий свет, а его недостаток окрашивает звезду в привычный желтоватый оттенок.

Источник: www.ferra.ru



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