В «Белавиа» решили удвоить число рейсов в Россию

«Белавиа» рассчитывает увеличить вдвое рейсы в Россию после снятия ограничений на полеты из-за коронавируса, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Владимир Баркун.

«В первую очередь это Москва и Петербург. Наши рейсы будут выполняться в аэропорты Москвы пять раз в день, в Петербург – три раза в сутки. Также увеличиваем количество рейсов на региональных направлениях – это Казань, Самара, Уфа. Рейсы будем выполнять два раза в неделю», – цитирует Баркуна «Sputnik Белоруссия».

Он добавил, что общее количество полетов в Россию возрастет примерно вдвое, с 34 до 75 рейсов в неделю.

«Это для авиакомпании значительное расширение полетов, увеличение объема работ», – указал представитель перевозчика.

Компания занимается проработкой новых направлений, таких, как Мурманск, Новосибирск, Махачкала. «Решение будет приниматься на основе расчетов, прогноза загрузки, конечно же, будет зависеть от того, какие ценовые условия нам будут предоставлены в аэропортах Российской Федерации», – подчеркнул Баркун.

При этом послаблений в правилах безопасности, касающихся коронавируса, не будет.

«Сохраняется требование по обязательному ношению масок на борту воздушного судна как членами экипажа, так и проводниками. Все воздушные суда авиакомпании проходят периодическую санэпидемиологическую обработку дезинфицирующими составами», – отметил спикер.

Россия 21 сентября сняла все введенные из-за пандемии ограничения на авиасообщение с Белоруссией.