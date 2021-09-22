Режиссер Звягинцев вышел из комы

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы после перенесенного коронавируса, сообщил осведомленный источник.

«Звягинцев вышел из комы. Его состояние удовлетворительное», – рассказал РБК источник.

Ранее сообщалось, что режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собирались вывести его из медикаментозного сна.

Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».

В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из РФ в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.