Режиссер Звягинцев вышел из комы
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Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы после перенесенного коронавируса, сообщил осведомленный источник.
«Звягинцев вышел из комы. Его состояние удовлетворительное», – рассказал РБК источник.
Ранее сообщалось, что режиссер «Левиафана» Андрей Звягинцев проходит лечение в Германии от коронавируса, его легкие поражены на 92%, врачи собирались вывести его из медикаментозного сна.
Андрей Звягинцев – российский кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского фестиваля и лауреат Каннского кинофестиваля. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь».
В декабре 2019 года семейная драма Звягинцева «Елена» стала единственной картиной из РФ в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века, составленном американским журналом Rolling Stone.
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